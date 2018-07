L'estate sta finendo, piogge in arrivo e rischio bufera a Ferragosto

L'estate sta finendo. Una frase che sembra una boutade, considerando che non siamo ancora entrati nel mese di agosto, ma che ha valide motivazioni meteorologiche. A spiegarlo all'AGI e' Antonio Sano', meteorologo e direttore del sito ilmeteo.it, che disegna uno scenario non proprio rosa per l'estate e per i tanti italiani che si apprestano ad andare in vacanza. "I nostri dati ci dicono che due anticicloni africani che abbiamo chiamato Nerone e Caligola faranno una sorta di staffetta fino al 7 agosto e le temperature saranno vicine ai 40 gradi - riferisce Sano' - poi pero' tutto questo finisce. Arriveranno le perturbazioni dalla Russia dovute a un anticiclone che dalla Scandinavia si estende alla Siberia". Il maltempo iniziera' dal Nord e dalle regioni adriatiche, per poi passare alle regioni appenniniche e arrivare anche nel Lazio e in Campania con piogge possibili anche a Roma e Napoli. Secondo le previsioni di Sano', il maltempo e le temperature piu' basse della media estiva, che saranno intorno ai 30 gradi, interesseranno tutta l'Italia a parte Sicilia e Sardegna. Quest'ultima regione, spiega, "sara' pero' battuta da un forte vento di maestrale. Agosto - aggiunge - sara' infatti uno dei mesi piu' ventosi dell'anno e anche le regioni adriatiche del Nord avranno problemi con la bora". Ferragosto con la pioggia, dunque? Di piu'. "Noi possiamo ipotizzare che quest'anno si ripeta un fenomeno niente affatto raro - spiega il meteorologo - ma che negli ultimi anni non si e' presentato: quello della burrasca di Ferragosto. Si tratta di un forte acquazzone che diventa burrasca a causa della forte differenza di temperatura tra suolo e atmosfera". Un'estate bagnata, dunque, con pioggia, vento forte e temperature di 6-7 gradi inferiori a quelle della prima settimana di agosto. Uno scenario non proprio entusiasmante per chi sta per andare in vacanza. Ma quanto sono attendibili queste previsioni? Antonio Sano' chiarisce la metodologia e sottolinea che i calcoli deterministici finiscono con la prima settimana di agosto. Poi si passa a quelli probabilistici per arrivare a quelli statistici, che arrivano fino a settembre.