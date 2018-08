Democrazie sotto l'attacco di hacker stranieri

"È chiaro che le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco. Entità straniere stanno lanciando attacchi informatici per interrompere le elezioni e seminare discordia". Lo scrive in un post il presidente di Microsoft, Brad Smith. La compagnia ha annunciato di aver scoperto hacker legati al governo russo che puntavano a gruppi politici Usa.

"Internet è diventato un modo per alcuni governi di rubare e divulgare informazioni, diffondere disinformazione, sondare e tentare di manomettere i sistemi di voto", ha detto Smith.

Tentativi di interferenze da parte di hacker stranieri si sono visti nelle elezioni presidenziali Usa del 2016, nelle presidenziali francesi del maggio scorso "e ora, in un modo sempre più ampio, mentre gli americani si stanno preparando per le elezioni di metà mandato a novembre", evidenzia Smith, secondo cui "l'ampliamento delle minacce informatiche a entrambi i partiti politici degli Stati Uniti rende chiaro che il settore tecnologico dovrà fare di più per contribuire a proteggere il processo democratico".

L'Unità Crimini Digitali di Microsoft - racconta il presidente della compagnia - la settimana scorsa ha fatto bloccare sei domini internet creati "da un gruppo largamente associato al governo russo e noto come Strontium". I domini tentavano di spacciarsi per il Senato e per per due organizzazioni conservatrici americane, l'Hudson Institute e l'International Republican Institute. Per arginare la minaccia, Microsoft lancia "AccountGuard", un'iniziativa che "fornirà una protezione informatica all'avanguardia senza costi aggiuntivi a tutti i candidati e agli uffici per la campagna elettorale a livello federale, statale e locale, così come ai think tank e alle organizzazioni politiche che ora crediamo siano sotto attacco", conclude Smith. La tecnologia, gratuita per chi usa Office 365, notificherà i tentativi di attacco e fornirà una guida per mettere in sicurezza i sistemi informatici.