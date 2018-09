Controesodo: Anas, bilancio ok in ultimo week-end da bollino rosso

E' positivo il bilancio sugli oltre 26 mila km di strade e autostrade gestite da Anas (gruppo FS Italiane). Il controesodo di questo primo fine settimana di settembre, con gli ultimi rientri dei vacanzieri verso i principali centri urbani, era 'segnato' dal bollino rosso, ma il traffico, benche' intenso, e' stato scorrevole. In particolare - informa Anas - da questa mattina si e' registrato l'aumento del traffico in direzione delle grandi aree metropolitane, con forte intensificazione dei flussi durante il pomeriggio, soprattutto per i numerosi spostamenti locali che si sono concentrati lungo gli itinerari di breve percorrenza che collegano il mare alle grandi citta'. Traffico intenso anche sulle principali direttrici che portano dalle principali localita' di mare e di montagna verso le citta', in particolare le dorsali jonica, tirrenica e adriatica, si e' registrato un sostanziale aumento dei volumi di traffico ma senza particolari disagi o criticita'. Qualche disagio e' stato registrato sulla strada statale 16 "Adriatica" tra Abruzzo e Marche, a seguito della chiusura della galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, dell'autostrada A14. Gli spostamenti di lunga e media percorrenza si sono registrati da nord a sud, in particolare in Lombardia e Liguria sulle strade statali 36 "del lago di Como e dello Spluga" e 20 "del Colle di Tenda", in Veneto sulla SS 309 "Romea" e 51 "Alemagna", tra Lazio e Campania sulla SS 7 Via Appia, in Puglia, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo attraversate dalla SS 16 "Adriatica", in Basilicata e Calabria, sulla SS 106 Jonica e SS 18 "Tirrena Inferiore" e infine in Sicilia sulle statali 113,114 e 115 che si snodano lungo la costa settentrionale, orientale e occidentale dell'isola. Traffico intenso anche sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" e in particolare nella provincia di Salerno. Il divieto di transito dei mezzi pesanti e' ancora in vigore fino alle 22.00 di questa sera.