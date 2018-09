Roccapiemonte. Comune e Asi presentano il progetto “Più servizi per i cittadini”

Un progetto ambizioso, attraverso il quale il Comune di Roccapiemonte intende garantire ai propri cittadini servizi migliori, agevolandoli con il passaggio di informazioni necessarie per scavalcare le barriere burocratiche e snellire i procedimenti e la realizzazione di documenti. L’interessante novità, che prende il nome di “Più Servizi per i Cittadini”, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Carmine Pagano, in collaborazione con l’ASI – Associazione Servizi Italia per il territorio, sarà presentata venerdì 28 settembre 2018, con inizio dei lavori dalle ore 16:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccapiemonte. Saranno presenti all’appuntamento l’Europarlamentare Fulvio Martusciello, il Presidente Nazionale dell’ASI Pasquale Calzetta, il Presidente Regionale ASI Puglia Angelica Stefanelli, il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l’Assessore al Commercio e alle Politiche Giovanili di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore.

«Il progetto ha l’ambizione di creare una piattaforma affidabile per i cittadini, rendendo loro servizi più veloci, a portata di mano, e senza doversi barcamenare tra documenti e fastidiose lungaggini. E’ compito di ogni amministratore quello di fornire risposte concrete e celeri. E’ prevista l’apertura di uno sportello ASI, presso Palazzo Marciani, che farà parte di un più ampio programma, grazie alla collaborazione già avviata da qualche mese, in particolare in occasione del viaggio istituzionale effettuato alla sede dell'Europarlamento di Bruxelles» hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l’Assessore Fabbricatore. “Più Servizi per i Cittadini” si tradurrà presto in una macchina operativa a disposizione della gente, come spiega nel dettaglio Angelica Stefanelli: «ASI è una bellissima creatura che si sta evolvendo in tutta Italia creando una bellissima rete di servizi per i cittadini. E’ una associazione senza scopo di lucro che ha realizzato alcune convenzioni con importanti società ed enti fornitori di servizi tra cui quelli fiscali, mutualistici, sanitari, turistici, per il lavoro, un quadro allargato attraverso Caf, Patronato, Mutua Mia, Conciliazioni, Credit Agri, Microcredito, Turismo e Impresa Azzurra. Lo scopo è quello di realizzare una Rete dei Servizi in tutta Italia, per garantire un sostegno ai cittadini che, sempre più spesso, si sentono abbandonati a se stessi, in un marasma di incombenze di ogni tipo. Insomma, ASI si propone come una sorta di àncora di salvezza per i cittadini, per quanto attiene l’erogazione di servizi essenziali. Con i Comuni stiamo iniziando un lavoro che punta a realizzare grandi cose, ma perché ciò accada non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo progettare ma anche credere».