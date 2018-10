Al via cantiere "Smart Road" su Salerno-Reggio Calabria

E' partito il cantiere per i lavori di realizzazione della prima fase del progetto Smart Road per l'A2 "Autostrada del Meditteraneo". L'accordo quadro, della durata di tre anni e di 20 milioni di euro di importo prevede la fornitura e la posa di sistemi e postazioni per l'implementazione dell'infrastruttura tecnologica avanzata "Smart Road", per la connettività di utenti e operatori Anas sull'A2 e sul Raccordo Autostradale "R.A.2 Salerno-Avellino". L'obiettivo principale è quello di incrementare la sicurezza stradale che è finalizzata alla riduzione dell'incidentalità. Inoltre si miglioreranno le condizioni di traffico ordinario e straordinario e infine si cercherà di aumentare il comfort di viaggio. Anas ha spiegato che la Smart Road garantirà i servizi C-Its (Cooperative Intelligent Transport Systems) individuati dalla Comunità Europea basati sulle comunicazioni V2I (vehicle-to-infrastructure) e V2V (Vehicle-to-Vehicle) predisponendola per integrare la prossima tecnologia 5G. I lavori verranno effettuati dall'impresa Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato da Sinelec e composto da Autostrade Tech e Alpitel, per l'importo complessivo di 1 milione e ottocento mila euro e interesseranno il tratto autostradale della A2 compreso tra i territori comunali di Montalto, Tarsia e Rende in provincia di Cosenza per un totale di circa 30 km. La conclusione dei lavori è prevista entro aprile 2019. I sensori delle vetture permetteranno agli utenti di ricevere quante più informazioni possibile, dagli aggiornamenti.