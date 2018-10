Morti mamma e un bimbo, si cerca l'altro figlio

Violenti temporali, spesso vere e proprie "bombe d'acqua", colpiscono le regioni del sud, fanno danni ingenti e, in Calabria, mietono vittime. Una madre 30enne ed il suo bambino di 7 anni sono stati travolti ed uccisi dalla piena di un torrente nel lametino, mentre l'altro figlioletto della donna, di 2 anni, risulta ancora disperso. Il maltempo ha fatto danni a Catania, dove è iniziata la conta dei danni dopo il nubifragio che ieri ha trasformato in un torrente alcune strade cittadine come la centralissima via Etnea, ed anche in Puglia, con problemi nella circolazione, stradale e ferroviaria a Bari e Taranto ed un camionista morto nel leccese, forse per un incidente provocato dalla pioggia.