Salerno. Continuano i controlli nei quartieri collinari della città: fioccano le multe

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno, sono proseguiti anche negli ultimi giorni i controlli della Polizia di Stato volti alla prevenzione dei furti in appartamento e dei traffici illeciti, specie nei quartieri collinari e periferici. L’attività è stata svolta, in particolare nelle giornate del 09 e 10 ottobre con l’impiego di nr. 28 pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale-Sezione Volanti della Questura di Salerno e con l’ausilio degli equipaggi della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Gli agenti, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, hanno effettuato nr. 12 posti di controllo ed identificazione di veicoli sospetti nella zona alta del centro cittadino (tra cui via Carmine, Via La Mennolella, Via Laspro, Via Calenda, Via Moscati) e nella zona collinare, nei quartieri Brignano, Giovi, Ogliara, Pastorano, Sala Abbagnano e Sant’Eustachio. I controlli hanno portato all’identificazione di nr. 213 persone e nr. 127 veicoli. Sono state elevate anche alcune contravvenzioni al Codice della Strada.