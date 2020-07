FlixBus inaugura servizio in Uk e Paesi Baltici e riparte FlixTrain in Germania, in arrivo anche ad Agropoli e Sorrento

Dopo la riattivazione del servizio anche sulle rotte internazionali, FLIXBUS torna a espandersi in Europa, inaugurando i primi collegamenti nel Regno Unito e in Estonia, Lettonia e Lituania. Giovedì 23 luglio tornerà inoltre operativo in Germania il servizio di FlixTrain, mentre in Italia sono state riattivate 280 destinazioni rispetto alle oltre 500 collegate prima della pandemia. «Con l'allentamento delle restrizioni di viaggio in molti Paesi europei, siamo lieti di tornare a offrire ai nostri passeggeri una soluzione di mobilità economica e sostenibile per ricongiungersi coi propri cari e scoprire nuove destinazioni, garantendo loro la massima sicurezza in qualsiasi momento del viaggio grazie all'applicazione di rigorose misure di tutela della salute. Siamo felici di annunciare, inoltre, che questa settimana tornerà operativo in Germania anche il servizio di FlixTrain, con cui potremo tornare a garantire un'intermodalità nei trasporti di cui possano beneficiare non solo i passeggeri stessi, ma anche l'ambiente e la comunità intera», ha dichiarato André Schwämmlein, ceo di FlixMobility. In Italia, nonostante una ripresa faticosa, resa più difficile dalla mancanza di attenzione del Governo nei confronti del settore bus a lunga percorrenza, penalizzato in termini di concorrenza dalla strategia per i trasporti delineata nell'ambito del DL Rilancio, il numero delle città nuovamente raggiungibili con FLIXBUS arriva a circa 280 (prima della pandemia erano oltre 500).«Mentre altrove si espande la rete dei collegamenti, in Italia dobbiamo operare a ranghi ridotti perché il nostro settore è stato abbandonato. Ad oggi, abbiamo ripreso servizio in tutte le regioni in cui eravamo attivi per garantire una copertura del territorio quanto più possibile omogenea, ma a queste condizioni non possiamo certo tornare alla capillarità di prima, né a operare con le stesse frequenze. Ci chiediamo se esista nel nostro Paese una strategia per attrarre investimenti nel settore dei trasporti», ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FLIXBUS Italia. Tra i principi che hanno guidato la riattivazione dei collegamenti in Italia, la volontà di garantire il diritto alla mobilità anche a chi vive in aree penalizzate dal gap infrastrutturale osservabile in diverse regioni. Infatti, non solo FLIXBUS ha riacceso i motori nelle principali città del Paese, ma, pur senza alcun intervento pubblico a supporto della propria attività, ha anche riattivato alcune delle connessioni con svariati centri minori in territori notoriamente caratterizzati da una scarsa penetrazione ferroviaria quali la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia al Sud, ma anche in altre regioni come la Liguria, le Marche e l'Abruzzo. Rimane inoltre cruciale l'attenzione rivolta alle località estive, in linea con la consapevolezza della funzione strategica del turismo in questa delicata fase di rilancio economico del Paese. Oltre alle destinazioni più gettonate, come Liguria, Riviera Romagnola e Puglia - aree, queste, che beneficeranno di speciali collegamenti estivi verso località di forte richiamo come Sanremo, Alassio, Noli e Varigotti nel Ponente Ligure, Milano Marittima, Cesenatico, Rimini, Riccione e Cattolica in Romagna e Otranto, Porto Cesareo, Santa Maria di Leuca e Gallipoli nel Salento - FLIXBUS consentirà ai bagnanti italiani di raggiungere con facilità anche numerosi centri balneari in Toscana (Viareggio), nelle Marche (come Porto Recanati e Civitanova Marche), in Abruzzo (come Alba Adriatica, Vasto e San Salvo), in Campania (Sorrento e Agropoli), in Molise (Termoli), in Basilicata (Policoro), in Calabria (come Sibari e Cirò Marina) e in Sicilia (Taormina). Chi invece alla vivacità delle spiagge preferisce la tranquillità della montagna potrà usufruire dei collegamenti con alcune delle principali destinazioni della Val d'Aosta (Aosta e Courmayeur) e del Trentino-Alto Adige (Trento, Rovereto, Bolzano, Merano, Bressanone e Lana), sempre raggiungibili senza cambi e in tutta sicurezza.