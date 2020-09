De Luca: "Litorale sud Salerno sarà zona turistica tra le più sviluppate d'Italia"

Il litorale che va da Pontecagnano a Castellabate "dovrà diventare una zona turistica tra le più sviluppate d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in visita allo stabilimento Treofan di Battipaglia (Salerno). "Siamo impegnati - ha spiegato De Luca - in un grande progetto di riqualificazione ambientale: abbiamo avviato il masterplan della Piana del Sele, un progetto di riqualificazione urbanistica affidato a Stefano Boeri. Faremo una riqualificazione di tutto il litorale sud campano, da Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli fino a Castellabate: dovrà diventare una zona turistica tra le più sviluppate d'Italia". De Luca ha ricordato inoltre che "abbiamo fatto l'unificazione degli aeroporti di Napoli e Salerno. Ci auguriamo che finiscano i ricorsi e i controricorsi, e quando tra due anni e mezzo avremo la pista di quasi 3mila metri cambierà la faccia dell'apparato produttivo del territorio salernitano, perché un aeroporto è una rivoluzione. Abbiamo deciso anche di prolungare la metropolitana di Salerno fino all'aeroporto, a Battipaglia e ad Eboli, così con la metro sarà possibile collegarsi con l'alta velocità alla stazione di Salerno. Sono in atto programmi che veramente faranno una rivoluzione produttiva in questi territori", ha concluso.