Salerno. Contrasto allo spaccio di stupefacenti in città: arrestato pusher

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato nel pomeriggio uno spacciatore, sorpreso nel momento della cessione dello stupefacente ad un assuntore. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile - Sezione Criminalità Diffusa - nell’ambito della predisposta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Salerno, hanno effettuato diversi servizi di prevenzione e osservazione nel quartiere “Pastena” di Salerno, al fine di contrastare l’attività di spaccio di varie sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, gli investigatori, individuato il luogo, hanno colto nella flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente O.G. cl. 1972, salernitano, persona già nota perché già arrestata dagli Agenti della Polizia di Stato nel mese di giugno per lo stesso reato. Nell’occasione è stata sequestrata la dose ceduta al cliente, un involucro contenente eroina per grammi 0,270. L’acquirente è stato segnalato al Prefetto della Provincia di Salerno, in quanto assuntore di stupefacenti. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte del G.I.P. del Tribunale di Salerno.