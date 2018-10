Al museo Archeologico di Pontecagnano visite-spettacolo ispirate a classici del teatro antico

Un weekend alla scoperta del Museo archeologico di Pontecagnano, con la visita spettacolo ispirata al Teatro Antico. Dopo Fratte Etrusca, 'SpeTTaTTori' si sposta a Pontecagnano: da giovedi' 4 a domenica 7 ottobre la Fondazione Salerno Contemporanea e la Fondazione Casa del Contemporaneo, in collaborazione con il Polo museale della Campania, propongono il programma di valorizzazione del Museo archeologico di Pontecagnano nell'ambito di Campania by Night. Visite-spettacolo ispirate ai grandi classici del Teatro Antico con la direzione artistica e la regia di Andrea Carraro. Questa iniziativa rientra nelle attivita' della Regione Campania di valorizzazione dei siti storici e archeologici della regione, a cura della Scabec Societa' Campana Beni culturali. L'appuntamento e' alle 19,30 al Museo in via Lucania 55 a Pontecagnano Faiano, con le visite guidate realizzate in gruppi di 20 persone. Il sito, intitolato agli 'Etruschi di Frontiera', raccoglie i reperti di inestimabile valore, il cui nucleo piu' consistente e' rappresentato da quelli provenienti dalle oltre 9000 sepolture scavate nelle necropoli di Pontecagnano negli ultimi cinquant'anni. Il percorso di visita parte dal periodo Eneolitico e giunge all'Eta' Romana, offrendo al visitatore momenti di approfondimento sulla citta' e sul suo sviluppo urbano, sulle necropoli, sui santuari, sulle produzioni artigianali. Al termine della visita il pubblico si riunira' nello spazio adibito allo spettacolo teatrale per assistere alle due performance: 'Incontro di Odisseo con Agamennone' da Omero con l'attrice Amelia Imparato e a seguire 'Clitennestra ovvero del Crimine' di Marguerite Yourcenar interpretato da Cinzia Ugatti. L'offerta speciale di visita e spettacolo ha un unico biglietto promozionale di 5 euro, i biglietti sono acquistabili on line sul sito www.vivaticket.it e fino ad esaurimento la sera dell'evento. Per informazioni e' possibile chiamare l'800 600 601 da fisso 081 19737256 da mobile ed estero. Tutte le informazioni sul sito www.campaniabynight.it