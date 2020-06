"Faremo una campagna promozionale in Germania, partendo dall'arrivo di Wagner a Ravello". Ad annunciare una delle scelte per la ripresa del turismo regonale nella fase post-Covid, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla cerimonia di avvio di un cantiere a Baronissi, nel Salernitano. "Abbiamo concordato con l'Ambasciata italiana in Germania una campagna pubblicitaria sulla Germania per fare arrivare i turisti in Campania", spiega il 'governatore' ribadendo che "la parola d'ordine e' 'Campania sicura' perche' e' la verita'".