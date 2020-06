Ravello Festival: sarà Valerij Gergiev ad aprire l'edizione 2020

Sara' Valerij Gergiev ad aprire il Ravello Festival 2020 con un concerto dell'orchestra del Teatro Mariinskij organizzato in collaborazione con il Festival di Ravenna dove il maestro salira' sul podio domani sera. A Ravello Gergiev si riunira' dunque alla sua orchestra, in formazione ridotta per il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. L'annuncio e' arrivato dal direttore artistico Alessio Vlad: "La Fondazione Ravello ed io siamo orgogliosi di poter avere, per la ripartenza, uno degli artisti piu' legati al festival". Il concerto e' in programma il 28 luglio. Era proprio il fine luglio del 2005 quando Gengive fu protagonista, assieme all'orchestra e al coro del Teatro Mariinskij, di una due giorni indimenticabile per Ravello e il suo festival sul palco del Belvedere di Villa Rufolo. Nel 2018 il ritorno a distanza di 13 anni. La programmazione del festival, dopo il concerto d'apertura, proseguira' per tutta l'estate e l'autunno per accompagnare una destagionalizzazione delle attivita' turistiche come concordato tra il Comune di Ravello e la Regione Campania.