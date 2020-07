Valorizzazione e promozione beni culturali, protocollo d’intesa tra Comune di Sarno e Scabec Spa

Questo pomeriggio, presso la Sala Giunta di Palazzo San Francesco, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Sarno e la Scabec Spa, per la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico, culturale e architettonico della nostra città. Presenti il Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, l'Assessore alla Cultura, Vincenzo Salerno, e il Presidente della Scabec Spa, Antonio Bottiglieri. Il protocollo d'intesa vede coinvolti la Provincia di Salerno e tutti i Comuni salernitani. La Scabec Spa è la società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali.Da oltre 10 anni è il riferimento per tutti quei progetti regionali che attraverso differenti attività di valorizzazione – mostre, eventi, visite guidate, spettacoli, convegni, laboratori o formazione – mirano alla promozione dell’immenso patrimonio culturale materiale e immateriale che la Campania può vantare.