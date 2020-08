L'archeologia ospita l'arte all'anfiteatro campano di Santa Mari Capua Vetere con il festival "Teatri di Pietra"

Reduce da due mesi di successo nei siti archeologici e monumentali di Toscana, Lazio e Sicilia, la rete culturale dei Teatri di Pietra festeggia 20 anni di attività all'Anfiteatro Campano di Santa Maria C.V. Con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune Sammaritano, dal 28 agosto all’11 settembre 2020 nell'arena famosa per le gesta del gladiatore Spartacus, andranno in scena tre serate all'insegna del teatro e della danza. Tempesta, Medea e La Danza di Zorba i titoli in cartellone. “Crediamo nel rilancio culturale e sociale in Terra di lavoro, partendo da Santa Maria C.V., città che 20 anni fa diede i natali al progetto dei Teatri di Pietra” - spiega il direttore artistico Aurelio Gatti. “Realizzare una manifestazione all'anfiteatro, oggi, assume una valenza particolare: significa riposizionare il patrimonio archeologico al centro della ripartenza, dare fiducia alla cittadinanza attraverso il suo monumento più rappresentativo affinché il distanziamento sanitario fino ad oggi richiesto, non si muti in un distanziamento sociale e culturale.” Nata nel 2000, negli anni Teatri di Pietra si è sviluppata in molte regioni del centro sud riuscendo a coniugare arte e archeologia, paesaggio e produzione culturale ospitando sui propri palcoscenici artisti come Dario Fo, Giorgio Albertazzi, Tato Russo, Lello Arena, fino al corpo di ballo del Teatro Bolshoi di Mosca. In occasione dell'importante anniversario, l'iniziativa prevede tre imperdibili appuntamenti, con opere ispirate al tema classico e del mediterraneo. Si partirà venerdì 28 agosto con “La Tempesta” tratta dall' Eneide di Virgilio, regia e coreografia di Aurelio Gatti. Il 2 settembre andrà in scena “Medea” da Euripide a cura di Maria Venuso, regia e coreografia di Edmondo Tucci, già primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli. La chiusura l'11 settembre sulle note del Sirtaki con “La danza di Zorba” un omaggio alla fiducia nella vita, liberamente ispirato al romanzo di Nikos Kazantzakis, per la regia di Giulio Pesacane. È possibile acquistare biglietti e abbonamenti online sul sito www.liveticket.it oppure il giorno dello spettacolo presso il botteghino d'ingresso, previa prenotazione via Whatsapp al numero 3519072781. Garantiti i protocolli previsti in ottemperanza alle normative anti Covid-19. L'ente organizzatore Capuantica Festival inoltre, ha intenzione di promuovere azioni di riconoscimento alla comunità, con ingressi attenzionati per gli operatori sanitari.