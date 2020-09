La vedova allegra del teatro Verdi di Salerno in diretta streaming, per arrivare a tutti

Una bella sorpresa per tutti gli appassionati di musica, arte e cultura. Il Comune di Salerno e la Direzione Artistica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno hanno deciso di proporre la diretta streaming integrale dello spettacolo "La Vedova Allegra" che si svolgerà alle ore 21.00 di oggi mercoledì 9 settembre presso l'Anfiteatro all'aperto del Ghirelli nel Parco dell'Irno a Salerno. La pirotecnica messa in scena dell'operetta, diretta con la consueta passione dal maestro Daniel Oren, sarà visibile sulla pagina FB Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno e sul portale cultura.comune.salerno.it "Il nostro intento - dichiara il Sindaco Vincenzo Napoli - è quello di divulgare sempre di più l'arte e lo spettacolo. Questa produzione è l'ennesima dimostrazione dell'eccellenza raggiunta dal nostro Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno grazie alla direzione del maestro Daniel Oren con il Segretario Artistico Antonio Marzullo ed al sostegno del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Questo spettacolo sotto le stelle, dopo quelli all'Arena del Mare e nel Quadriportico del Duomo, sarà un'altra occasione di gioia e divertimento per i nostri concittadini e per i visitatori attratti dalla nostra programmazione culturale". La diretta può esser condivisa da media e social interessati