Nocera: voti e clan, Bianco ai domiciliari

Dopo quasi un anno trascorso in carcere, va ai domiciliari l’ex consigliere comunale, Carlo Bianco. Accusato di scambio elettorale politico-mafioso, l’ex responsabile della Nocera Multiservizi ha ottenuto dal tribunale di scontare la misura cautelare ad Isernia, in Molise. Difeso dagli avvocati Andrea Vagito e Bonaventura Carrara, Bianco è accusato di aver chiesto voti per la sua elezione, mai avvenuta, all’ex boss della camorra, Antonio Pignataro, in cambio di una delibera di giunta legata all’edificazione di una casa famiglia. Sullo sfondo c’è l’ultima campagna elettorale a Nocera Inferiore. Un progetto nelle mire del boss, finito al centro della maxi inchiesta condotta dall’Antimafia. Quel progetto, sul quale la procura ritiene vi fossero diversi interessi di dubbia natura, costò il carcere al boss (l’unico ancora ristretto in una casa circondariale), al candidato Ciro Eboli e all’ex vicesindaco, Antonio Cesarano. La delibera d’indirizzo fu poi revocata, qualche mese dopo: il processo partirà dopo l’estate.