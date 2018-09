Al liceo classico Giambattista Vico di Nocera Inferiore una studentessa è rimasta lievemente ferita raggiunta dalle schegge di vetro di una finestra andata in frantumi a causa del forte vento. La giovane è rimasta ferita in modo lieve. L'episodio ha creato molta paura tra i presenti e apprensione per la sorte della studentessa, oltre a riaccendere il dibattito sulle condizioni in cui si trovano alcuni istituti scolastici della Campania.