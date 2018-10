Castel San Giorgio: ProfAgri, crepa nel muro. Scuola chiusa

Ancora una volta, l’edilizia scolastica provinciale in primo piano. Ieri mattina, i circa centoquaranta alunni dell’istituto scolastico superiore ProfAgri, non sono entrati a scuola perché, su una parete dell’istituto, è comparsa una lunga crepa. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco e la Provincia di Salerno, competente in materia. Per tutelare l'incolumità di alunni, docenti e personale non docente, è stato deciso di non fare lezione. Già nella mattinata di ieri, gli operai erano al lavoro per riparare il muro. Il ProfAgri è l’unica scuola in Campania a occuparsi esclusivamente di agricoltura. Ha otto sedi dislocate tra Angri, Battipaglia, Castel San Giorgio, Capaccio, Salerno, Sarno, Acerno e Fisciano ed è nota per l’ottima qualità dell’offerta formativa. Dunque, ancora una volta, l’edilizia scolastica fa parlare di sé.