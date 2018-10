Cava de' Tirreni. Dimensionamento scolastico: ok in Giunta

Nella seduta di oggi pomeriggio, giovedì 11 ottobre, la Giunta comunale ha approvato il Piano di Dimensionamento Scolastico e ha autorizzato il prelievo dal Fondo di Riserva di 21 mila euro per il completamento dell’illuminazione pubblica nel tratto di via Arti e Mestieri alla loc. Starza. “Il nuovo piano di Dimensionamento scolastico – afferma il Sindaco Servalli – è in linea con le linee indicate dalla Regione Campania e risponde nella maniera più equilibrata alle necessità del mondo scolastico cavese, avendo ottenuto anche il parere favorevole delle direzioni didattiche. E’ stato un lungo ed articolato percorso democratico e di confronto con la città che ha portato alla definizione di un piano che mette in sicurezza tutte le scuole in modo da scongiurare qualsiasi eventualità di chiusura. Ogni informazione contraria è priva di fondamento. In ogni caso resta imprescindibile la piena autonomia di ogni genitore di iscrivere i propri figli in qualsiasi scuola del territorio comunale essi desiderano, in relazione alle personali valutazioni ed esigenze famigliari”.