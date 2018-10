Salerno e Napoli in pole. Halloween: 330mila imprese per business da 29 mld euro

Dalle "Locande delle streghe" all'agenzia viaggi Halloween, alla pasticceria "Dolcetto o scherzetto": sono oltre 150 in Italia le imprese che si ispirano in vari modi alla festa di Halloween. I settori interessati, tra bar, ristoranti, locali, parchi divertimento, organizzatori di feste, commercio di giocattoli sono però 330mila con un giro d'affari annuale di circa 29 miliardi di euro. In Italia dopo Roma e Milano vengono Napoli con 16 mila e Torino con 12 mila, Salerno e Bari con oltre 7 mila. È quanto emerge da una elaborazione della Camera di Commercio di Milano. L'interscambio dei gadget è di quasi 50 milioni di euro, di cui 32 di import e 15 di export. Oltre la metà dell'import viene dalla Cina con un valore che supera i 21 milioni di euro in sette mesi, la Cina rappresenta il 66,6% delle importazioni italiane nel settore ma diminuisce in un anno del 16,5%. Germania, Grecia (+172%), Francia e Spagna che superano tutte il milione di euro. L'export per le feste raggiunge invece la Francia, per un valore di 2,4 milioni di euro, la Germania (2,3 milioni), gli Stati Uniti (1,8 milioni) e Spagna (1,2 milioni circa). Per quanto riguarda le imprese Il 15% ha sede in Lombardia:sono più di 50 mila per un business annuale di 7,8 miliardi. Con 18mila imprese e 5 miliardi di fatturato, Milano è prima in regione e seconda a livello nazionale preceduta solo da Roma (29 mila imprese e 3 miliardi di fatturato).