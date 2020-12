Sarno in lutto: è morto Gaetano Ferrentino, avvocato, politico e giornalista

Sarno è in lutto per la morte prematura di Gaetano Ferrentino, avvocato giornalista, ex vicesindaco della prima amministrazione Canfora e assessore fino a poche settimane fa, poi dimessosi.

Il Sindaco Giuseppe Canfora ha proclamato per domani il lutto cittadino. "La scomparsa prematura dell'Avvocato Gaetano Ferrentino priva la comunità di Sarno di una personalità che, con la sua attività politica e di uomo di cultura, ha promosso la crescita sociale e culturale della nostra città". Alla famiglia, alla moglie, ai figli, il cordoglio del Sindaco, della Giunta e dell'intero Consiglio Comunale. I funerali saranno celebrati domani alle 15.00 nella Chiesa di San Francesco.

Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte della redazione di PuntoAgroNews.