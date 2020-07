De Luca 11mo in Italia, +4,9% suo gradimento rispetto al 2015

Rispetto ai dati relativi alla sua elezione, avvenuta nel 2015, e' cresciuta di quasi cinque punti percentuali (+4,9%) la popolarita' del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (Centrosinistra) che nel pieno dell'emergenza sanitaria innescata dal Covid-19 si e' distinto come uno dei governatori piu' intransigenti nella lotta alla pandemia adottando linee piu' dure anche rispetto a quelle dell'Esecutivo, in taluni casi addirittura anticipandole. Nell'indagine Governance Poll 2020 sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 citta' capoluogo di provincia realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedi' da Noto Sondaggi, "lo sceriffo" (come viene soprannominato proprio per il suo piglio) si colloca all'undicesimo posto con il 46% (quando venne eletto il dato era 41,1%). Tra i governatori che hanno accresciuto la loro popolarita' De Luca, con il suo +4,9%, si colloca in quarta posizione: a precederlo ci sono, infatti, Luca Zaia (Veneto) con +19,9%; Giovanni Toti (Liguria) con +13,6% e Musumeci (Sicilia) con il +6%. Un buon viatico, in sostanza, per le prossime elezioni regionali previste a settembre.