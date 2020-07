"Gli impegni che abbiamo preso per il Sud saranno tutti confermati, ci sono tra i 20 e i 30 miliardi di lavori per progetti gia' cantierabili nei prossimi due anni, a partire dalla Napoli-Bari che resta il punto di riferimento degli investimenti ferroviari al Sud". Cosi' su Facebook la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. "Per l'alta velocita'-alta capacita' Salerno-Reggio Calabria, inoltre, dal prossimo anno stanzieremo le risorse per avviare i lavori e il contratto di programma Anas per la viabilita' sara' attivo a settembre".