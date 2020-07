San Valentino Torio. Luminello sfida Strianese per la terza volta, l'ex sindaco ufficializza la candidatura: "E' un progetto innovativo"

Luminello risfida Strianese: si ricandida a sindaco di San Valentino Torio. E’ sfida a tre nella città degli innamorati: dopo Michele Strianese, sindaco uscente e presidente della Provincia di Salerno, e Valentino De Vivo, ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco è l’ex sindaco Felice Luminello con la lista “Idea Comune”. Sindaco di San Valentino Torio dal 2005 al 2015 Felice Luminello, dopo cinque anni di stop forzato, si ricandida a sindaco della città di San Valentino Torio e sfida per la terza volta il sindaco uscente Michele Strianese. Le prime due sono state vinte da Luminello: come finirà la terza sfida?

“Parte questa grande avventura con grande positività”, queste le prime parole del candidato sindaco Felice Luminello “Idea Comune è un progetto innovativo e nasce da una sintesi di diverse forze politiche e associazioni del territorio. Vogliamo dare grande dinamicità alla nostra azione politica, dopo anni di stallo questa città si deve rialzare. Dobbiamo valorizzare il nostro territorio attraverso un maggiore dinamismo, soprattutto dal punto di vista economico. Al centro del nostro programma l’ambiente, fiume Sarno e valorizzazione delle aziende del territorio. Con l’approvazione del Puc questa città davvero può avere una svolta importante, ma questo è possibile solo con un’amministrazione solida. Affronto questa nuova sfida con grande entusiasmo”.

Vastola e Russo a sostegno di Luminello

A sostenere la candidatura del medico Sanvalentinese i due consiglieri di opposizione Teresa Vastola e Massimiliano Russo, nel 2015 alleati di Strianese ma dopo pochi mesi dal voto uscirono dalla maggioranza per alcune divergenze politiche con il sindaco stesso, ora dopo oltre 4 anni di dura opposizione sostengono Luminello. “Finalmente giunge al capolinea la fallimentare consiliatura Strianese. – spiega Massimiliano Russo - Aldilà di asfaltare le strade questa amministrazione non ha lasciato nulla a questa città, anzi l’ha resa povera sotto tutti gli aspetti: dal punto di vista culturale, per quanto riguarda il lavoro, l’economia è completamente in ginocchio, tantissimi i negozi chiusi in questi anni in città, ed il centro storico è diventato invivibile. Il Puc è stato approvato ma in netto ritardo, facendo perdere cinque anni che potevano servire al rilancio della città. Oggi sostengo la candidatura di Felice Luminello perché ritengo che, dopo aver amministrato bene per 10 anni, sia l’uomo giusto per risollevare la nostra città. C’è davvero un grande entusiasmo intorno alla sua candidatura. E’ un progetto eterogeneo e viene fuori dopo mesi di incontri con diversi gruppi politici, associazioni del territorio e consiglieri comunali che in questi anni non hanno condiviso la politica del sindaco uscente”. A sostenere la candidatura di Luminello anche Teresa Vastola, assessore dell’amministrazione Luminello dal 2010 al 2015. “E’ davvero un bel progetto, la ridiscesa in campo di Felice Luminello ha creato un grande entusiasmo in città. – spiega Teresa Vastola - Una candidatura venuta fuori da una sintesi tra esponenti della società civile, consiglieri di opposizione e altri gruppi politici della città e Felice Luminello rappresenta il valore aggiunto di questa sintesi”. A sostenere la candidatura di Luminello, inoltre altri consiglieri di opposizione: Raffaela Zuottolo, Antonella Caldiero, l’ex consigliere Alberto Giordano, oltre a diversi gruppi politici: Lega, Movimento 5 Stelle e altri gruppi civici e associazioni del territorio. Sabato 1 agosto 2020 alle ore 11 si terrà, presso la sede del Comitato Elettorale, a San Valentino Torio in Piazza Amendola, la conferenza stampa di presentazione.