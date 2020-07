Ospedali Covid inutilizzabili, Ciarambino: "Che spreco". Di Nardo (Fi): "Emblema fallimento De Luca"

"Non si puo' non essere d'accordo con il virologo Luigi Greco che, nel commentare l'ultima videoinchiesta di Fanpage.it, ha giustamente rilevato che gli ospedali modulari di Napoli, Caserta e Salerno, costati 18 milioni di euro, sono serviti soltanto a un'ovazione popolare all'arrivo dei tir con i moduli prefabbricati e non certo ad assistere i malati". E' quanto affermano la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino e il consigliere regionale M5S e segretario della commissione Antimafia Vincenzo Viglione. "E' un fatto inconfutabile - spiegano - che a quasi 4 mesi dal bando di gara che ne affidava alla societa' Med la costruzione in 18 giorni, gli ospedali modulari, due dei quali non sono mai entrati in funzione, siano serviti solo a far lievitare i consensi di De Luca, non certo a sopperire alle carenze di posti letto e strumentazioni negli ospedali pubblici della Campania. Basti pensare che quando a Mondragone e' scoppiato un nuovo focolaio di contagio, i pazienti positivi sono stati portati nell'ospedale di Maddaloni perche' il Covid center di Caserta, gia' diventato un monumento all'incuria e all'indifferenza, e' inutilizzabile oltre che destinato a essere smantellato, in quanto edificato su terreni privati che la Regione non ha espropriato, ma solo requisito. Dunque, sara' tenuta a restituire l'area ai legittimi proprietari"."Siamo fermi a 5 mesi fa, dallo scoppio dell'emergenza nessun potenziamento della rete sanitaria e' stato attuato - sottolinea Ciarambino -. Piuttosto che preoccuparsi di operazioni di facciata, bruciando soldi dei contribuenti, De Luca avrebbe dovuto preoccuparsi di mettere in piedi una rete di assistenza territoriale che ne' lui, ne' il suo predecessore Caldoro hanno mai realizzato. Se continuiamo a essere ultimi in Italia per numero di tamponi e secondi per numero di contagi in salita lo dobbiamo a questi due signori che in dieci anni hanno devastato il sistema sanitario regionale, facendoci trovare del tutto impreparati di fronte a un'emergenza di tale portata. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e operare per garantire un numero di tamponi adeguato, identificare tutti i casi e isolare i positivi, fare un piano di assunzioni in sanita' con i milioni di euro gia' arrivati dal Governo e a cui De Luca non ha mai messo mano, e incrementare i posti in terapia intensiva, che in Campania sono ancora la meta' di quanti previsti dal ministero della Salute. E' cosi' che si ferma il contagio, non certo con le battutine alla Crozza o, peggio ancora, con inutili operazioni che ci costano decine di milioni di euro".

"Il caso degli ospedali prefabbricati anti-Covid di Caserta e Salerno, pagati profumatamente ma mai entrati in funzione perche' ancora senza i necessari collaudi, sono la preoccupante fotografia di quello che appare un ennesimo spreco di risorse pubbliche, un'incapacita' complessiva del governo regionale di dare risposte serie e concrete ai cittadini". Lo afferma l'ex senatore Nello Di Nardo, responsabile del dipartimento di Protezione Civile di Forza Italia Campania. Per l'ex viceministro dell'Interno "il dato politico e' che ancora una volta emerge a chiare lettere la differenza che passa tra il buon governo, quello del fare concretamente gli interessi dei cittadini e il governo del dire, delle chiacchiere a buon mercato, dell'affidarsi alla facile propaganda politica per curare interessi di parte". "Un caso, peraltro, questo degli ospedali fantasma - conclude Di Nardo -, doppiamente preoccupante se si considera che a fronte di questo che si preannuncia come un ennesimo e costoso fallimento fa da contraltare un sistema sanitario regionale sempre di piu' in difficolta' e una vera e propria fuga di massa verso gli ospedali di altre regioni che ci costa oltre un miliardo e mezzo di euro all'anno".