Sant'Egidio del Monte Albino. Il consiglio comunale vota la decadenza del sindaco Carpentieri

Il consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino, ieri sera, ha votato la decadenza del sindaco Nunzio Carpentieri. A parlarne è lo stesso Carpentieri: "Ieri sera il Consiglio comunale ha votato la mia decadenza. Dunque, da oggi e sino alla naturale scadenza del mandato, a guidare il Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino con la fascia tricolore sarà il mio Vicesindaco Antonio La Mura. Non è un passaggio semplice, per nessuno. Ad Antonio e a tutti i miei colleghi e le mie colleghe va dunque l’augurio sincero di buon lavoro: io sarò sempre al loro fianco. Ora si apre per me e per tutti noi un’opportunità, che è quella delle prossime elezioni regionali. Avendone la possibilità, ho scelto di candidarmi al Consiglio regionale della Campania con la lista di Fratelli d’Italia. Lo faccio come un atto di rispetto nei confronti di quanti, e sono tanti, a Sant'Egidio come in tutta la Provincia di Salerno, mi hanno chiesto di esserci. Sono certo che i miei concittadini, anzitutto loro, sapranno comprendere. E che, come sempre, mi sosterranno. È questo il momento giusto per farlo".