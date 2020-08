Coronavirus, in Campania 44 positivi, zero decessi e 4 guariti

In Campania 44 positivi al Covid-19 (di cui 10 provenienti dall'estero e già inseriti nei 17 casi delle ultime 48 ore), zero decessi e 4 guariti nella giornata di ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi della Regione. I contagi salgano a 5.214 dall'inizio della pandemia, mentre le persone decedute restano 440. I tamponi in totale sono 356.781 di cui 2.235 eseguiti ieri mentre i guariti in totale salgono a 4.287.