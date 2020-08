Regionali: Potere al popolo presenta candidati per provincia di Salerno

E' pronta anche su Salerno la lista dei candidati di Potere al popolo con Giuliano Granato presidente della Regione Campania. "I nove nomi scelti - hanno spiegato gli attivisti - sono espressione di diverse generazioni di militanti e attivisti legati alle agitazioni per il lavoro, alle lotte per l'ambiente, per la difesa dei diritti di genere e Lgbt, l'antirazzismo, il diritto alla casa, all'infanzia, alla cura. Una lista che racconta le storie di chi a vent'anni oggi e' costretto a partire per lasciare la Campania ma anche di chi decide di non fuggire scommettendo sulla parte sana del proprio territorio e sulla valorizzazione di nuove menti e progettualita' indipendenti". Granato, 34 anni, ha commentato: "L'emigrazione di uomini e donne e' il risultato di una politica di abbandono portata avanti da Caldoro e De Luca con le loro amministrazioni. Nel tempo le spese a carico delle famiglie a fronte di uno stato sociale assente sono aumentate, facendo esplodere anche il fenomeno dell'aumento delle diseguaglianze interne. Chi gia' ha puo', a chi non ha rimane spesso solo l'orizzonte di una valigia e di un biglietto low cost per andar via. La classe dirigente sta svuotando la Campania, che e' diventata una terra desolata mentre ovunque potrebbe esserci sviluppo. Negli ultimi dieci anni la nostra regione ha perso quasi 100.000 persone, la meta' con un livello di istruzione medio alta e la politica fino ad oggi non ha fatto nulla per evitarlo. Per questo ci rivolgiamo a chi ha ancora occhi per guardare al futuro: divisi siamo niente, uniti siamo tutto", ha concluso. I candidati di Potere al Popolo: Nicola Catania, 34 anni, da 8 lavora come insegnante di sostegno ed e' attivista della Casa del Popolo Cohiba di Nocera Inferiore. Pio Antonio De Felice, 66 anni, funzionario giudiziario ora in pensione. Da molti anni milita nel sindacato Usb.Adelaide Sara Cavallo 22 anni, e' portavoce della Casa delle Donne di Cava de' Tirreni ed e' tra i fondatori nella stessa citta' di Spazio Pueblo. Benedetto De Maio detto Dino, 55 anni, impegnato nelle lotte sociali del territorio di Salerno. Mariema Faye 25 anni, attivista del movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. Filippo Isoldi 63 anni, agricoltore. Marco Manna autotrasportatore e fondatore dei primi meet-up nella provincia di Napoli prima della candidatura con i 5 Stelle nel 2015, oggi e' in lista con Pap. Clementina Sasso, 40 anni di Torre del Greco, ricercatrice astrofisica all'Inaf, l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, specializzata in Fisica Solare, nel 2015 e' stata candidata alla Regione Campania con il Movimento 5 Stelle.