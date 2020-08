Campania. Fratelli D’Italia primo partito a presentare liste a sostegno di Caldoro

Fratelli d’Italia ha già depositato le sue liste per le Elezioni Regionali in tutte le province Campane. Eravamo pronti da giorni, un lavoro fatto con passione e grande entusiasmo da parte di Candidati, Dirigenti e militanti. In tutte le province abbiamo liste forti composte da Amministratori, Dirigenti di Partito ed espressioni della società civile. Complessivamente i 50 candidati presentano un equilibrio di genere quasi perfetto: 24 donne e 26 uomini che saranno gli alfieri del progetto politico di Giorgia Meloni. Primi a presentare la lista per la coalizione che sostiene il Presidente Caldoro e siamo convinti di essere la forza che lo trascinerà alla vittoria liberando la Campania dal fallimento completo di De Luca. Voglio ringraziare i colleghi Parlamentari del Partito campano, Cirielli e Petrenga, i vertici Nazionali, On. Lollobrigida e On. Donzelli, i 5 Coordinatori Provinciali che con me hanno rinunciato a vacanze ed ogni momento di svago per mettere in campo questa grande squadra.

In bocca al lupo a tutti i candidati

Ecco le liste per Provincia

Avellino

CASTIGLIONE Alessia

COLUCCI Beatrice

D’ERCOLE Giovanni

SORRENTINO Sergio

Benevento

MATERA Domenico

PEDICINI Francesca

Caserta

CANGIANO Gimmi

CERULLO Lucia

DE ROSA Damiano

MARINIELLO Giuseppe

OLIVA Alfonso

PISCITELLI Alfonso

RUSSO Carmen

SANTILLO Gabriella

Napoli

ALLOCCA FILOMENA detta FRANCESCA

AMENTE COSIMO

AURIEMMA PASQUALE

CELENTANO ANNUNZIATA detta TITTI

CUOCO GERARDA

DE MARTINO MARIA

DI MASO ASSUNTA ANTONIETTA

DIODATO PIETRO

GRIPPO GERARDO GIOVANNI

GUARDASCIONE TERESA

IACONO RESTITUTA CIRA

INFUSO DAVIDE

IOZZINO ELENA

MARINO FRANCESCA

MAZZA ANTONELLO MARIA

NONNO MARCO

PALLADINO ​MICHELE

PELUSO GABRIELLA

RESCIGNO CARMELA

RIVELLINI CRESCENZIO detto ENZO

ROMA ELEONORA

ROMASTO LUCIA

SANTOMAURO MAURIZIO

SAVOIA ANIELLO detto NELLO

SCHIANO DI VISCONTI MICHELE detto SCHIANO

SCHIFONE MARTA

SPARICE STEFANIA

Salerno

ARPAIA Alessandro Roberto

BELLOMO Francesco

CARPENTIERI Nunzio

FERRIGNO Carlo (detto Fabio)

FORTUNATO Giovanni

IANNIELLO Antonella

MARCHESANO Vitantonio

SORGENTE Giusy

VIETRI Maria Immacolata (detta Imma)