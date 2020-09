Tajani, la Campania territorio non ha bisogno nuovo Toto' - De Luca

"La Campania non ha bisogno di un nuovo Toto' o di un nuovo Troisi, ma di un governatore che si occupi delle cose concrete e non pensi di fare l'attore o il personaggio televisivo". Intervenendo a una manifestazione a sostegno del candidato del centrodestra alle Regionali in Campania, il vicepresidente di FI, Antonio Tajani, boccia l'operato del governatore uscente, Vincenzo De Luca, che si ripresenta con il centrosinistra. In particolare il vicepresidente del Ppe vede delle responsabilita' da parte di De Luca nella gestione dell'emergenza sanitaria. "Mi pare che le quotazioni del presidente uscente stiano precipitando - sottolinea - la Campania e' oggi purtroppo una delle regioni che ha il maggior numero di contagi. Si sapeva che ci sarebbe stata una possibile seconda ondata e non e' stato fatto nulla". In virtu' di questo, come aveva fatto Caldoro nei giorni scorsi, torna a chiedere "il commissariamento del presidente della Regione, che si e' dimostrato inadeguato". Tajani si rivolge quindi al governo, spiegando che "sarebbe inaccettabile utilizzare l'aumento dei contagi per non mandare le persone al voto. Il governo sapeva cosa bisognava fare - ragiona - e non l'ha fatto. Lo stesso vale anche per la Campania". L'europarlamentare spende poi parole positive per Caldoro. "Se De Luca fosse stato un governatore cosi' bravo - fa notare - non ci sarebbe stato un candidato del M5s, visto che al governo sono insieme. Evidentemente neanche loro si fidano dell'attuale governatore che dovrebbe esprimere l'unita' della sinistra. Noi siamo stati invece capaci di trovare l'unita' e la sintesi del centrodestra con Caldoro. Forza Italia ha sempre dimostrato di essere la forza piu' credibile al Sud, governa bene la Calabria, la Basilicata, il Molise. Servono donne e uomini del fare, non bastano le conferenze stampa o le belle parole". Anche Caldoro concentra il suo attacco a De Luca sulla questione Covid. "Ha una grande responsabilita' politica - dice - addirittura e' la responsabilita' di aver generato un'epidemia colposa, che sta aumentando in maniera colposa". La critica verte soprattutto sul numero di tamponi effettuati, che l'ex ministro considera insufficiente. "Il tampone non e' solo accertamento - chiarisce - se ne fai tanti e bene arrivi prima e isoli. Se non fai i tamponi come fanno le regioni che hanno sotto controllo la situazione, i contagiati ti sfuggono e non li recuperi piu'". Caldoro si sofferma anche sui sondaggi, che lo vedono indietro rispetto all'ex sindaco di Salerno. "L'effetto Covid ha prodotto una particolare attenzione sui governi regionali un po' in tutta Italia - precisa - ma guardo i quasi 18 punti persi da De Luca dal momento in cui il Covid portava i cittadini a rivolgersi ai governanti. Abbiamo ancora tre settimane e possono essere tre settimane di verita'".