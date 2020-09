Coronavirus: 1.733 nuovi casi in Italia, 11 i morti

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Italia. L'ultimo bollettino parla di 1733 nuovi casi e 11 morti nelle ultime 24 ore, 537 i guariti. Sono 102 i ricoveri ma la situazione è ancora sotto controllo: solo un ricovero in più in terapia intensiva. Oltre 113mila i tamponi effettuati. La Regione con l'aumento maggiore è ancora la Lombardia con +337 casi, seguita dal Veneto con 273, 171 nuovi contagi in Campania e Lazio. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intanto, alla riunione dei ministri della Salute Eu ha invocato un coordinamento ancora maggiore tra i paesi e ha detto di aver proposto test negli aeroporti internazionali in uno spirito di reciprocità e un'accelerazione nell'acquisto dei vaccini.