Zingaretti, uniamoci intorno a candidati anti-destra

"Questa e' la vera unica certezza in questo momento. Dal Nord al Sud, dalla Val d'Aosta alla Sicilia c'e' una sola forza politica che ovunque combatte per fermare le destre di Salvini e di Meloni. Questa forza e' il Partito Democratico con le sue candidate e i suoi candidati". A dirlo il segretario nazionale PD Nicola Zingaretti, dal Teatro Augusteo di Salerno, a margine di un incontro con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Faccio un appello agli elettorati: Uniamoci adesso, nei prossimi giorni, in quella che sara' una grande battaglia per il futuro dell'Italia e uniamoci intorno a quelle candidature che possono fermare l'avanzata delle destre perche' siamo alla vigilia di centinaia di miliardi di euro di investimenti che abbiamo conquistato in Europa e non regaliamoli a chi l'Europa la voleva distruggere. Questa sarebbe stata una follia. Il PD c'e'".

Zingaretti, un si' per combattere e cambiare

"Vedo che finalmente il cantiere delle riforme si e' riaperto e il nostro e' un si' per combattere. In democrazia bisogna combattere. Vogliamo un si' per combattere e per cambiare. Non credo che sia in gioco la democrazia, anche perche' lo abbiamo scritto nel programma ad agosto 2019, un anno fa, e stavano tutti zitti quando lo abbiamo scritto. Certo, il si' e' l'inizio per cambiare e per fare le riforme". Cosi' ha commentato la posizione del partito sul referendum, questo pomeriggio dal Teatro Augusteo di SALERNO, il segretario nazionale Pd, Nicola Zingaretti,, a margine di un incontro al quale ha partecipato insieme al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Campania importante per sistema Paese

E' importante per l'Italia, e' quindi importante anche in questo scontro, non lasciare all'oblio una delle parti piu' importanti del nostro sistema Paese. Perche' l'Italia si rimette in piede se si rimette in piedi tutta" . A dirlo, questo pomeriggio dal Teatro Augusteo di SALERNO, il Segretario Nazionale PD Nicola Zingaretti "Siamo alla vigilia del piu' importante processo di investimenti di miliardi Ed e' una conquista del centrosinistra perche' la destra su questo ha fallito. L'Europa la voleva picconare e distruggere. Noi l'abbiamo cambiata e questo ci ha dato delle opportunita'", ha aggiunto ricordando che la Campania puo' e deve giocare la propria parte. Finalmente si possono aggredire tanti nodi e per questo combattiamo" .

Covid:Zingaretti,Campania si e' salvata grazie a De Luca

"Vincenzo De Luca lo abbiamo visto all'opera sul Covid nella piu' difficile delle operazioni e condizioni che la democrazia ha vissuto dalla fine della seconda guerra mondiale. E lo dico io che sono un presidente di Regione. E si e' confermato un grande al quale bisogna dire grazie perche' ha salvato la Campania e questo va riconosciuto perche' altrimenti le scelte si fanno sempre sulle chiacchiere e non sui comportamenti". Lo ha detto il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti, a margine di un incontro al Teatro Augusteo di SALERNO al quale ha partecipato insieme al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. " Vincenzo De Luca e' stato un gigante, un grande presidente che ha salvato e combattuto per la sua terra e per questo bisogna dirgli grazie e soprattutto confermargli la fiducia perche' con De Luca la Campania ce la fa", ha aggiunto Zingaretti.