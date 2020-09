Salvini: Elettori sempre ragione, Caldoro e Fitto non hanno scaldato cuori

"Gli elettori hanno sempre ragione. Non faccio come qualcuno a sinistra che, quando perde, dice che gli elettori non capiscono. Dobbiamo offrire qualcosa di più e di meglio. Se abbiamo presi più voti in Toscana, terra rossa con mille difficoltà, evidentemente qualche errore si è commesso in Puglia e in Campania. Quando perdi, devi raccogliere il messaggio degli elettori. Evidentemente, le candidature di Caldoro e di Fitto non hanno scaldato i cuori". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a 'Radio anch'io' su Rai Radio1. Il risultato della Lega al Sud? "Noi in Puglia e in Campania avevamo zero consiglieri regionali, da ieri ne abbiamo sette. Abbiamo perso, certamente. Passiamo dal non esistere ad avere sette consiglieri regionali", ha aggiunto. In tutta Italia "come Lega - ha sottolineato Salvini - passiamo da 46 regionali a 74. Rispetto alle regionali, abbiamo quasi raddoppiato i voti. Le elezioni europee sono un altro paio di maniche. Detto questo, si può sempre far di meglio. L'anno prossimo ci sono elezioni in tanti Comuni importanti da Milano a Roma, da Varese a Salerno". POL NG01 lrs 230849 SET 20