Coronavirus: a San Valentino Torio ora sono 5 i positivi

Si comunica ai cittadini che purtoppo sono arrivati a 5 (cinque) i casi positivi di COVID 19 sul nostro territorio comunale. Sono stato appena avvisato dai sanitari dell'ASL che mi hanno comunicato la notizia. Anche questi casi provengono da focolai generatosi fuori dal nostro territorio. Sono dunque cinque i residenti sul nostro territorio comunale che sono stati contagiati durante questa seconda fase crescente dell' epidemia. Stanno tutti bene e sono praticamente asintomatici. Sono seguiti dai medici dell' USCA e si trovano tutti in isolamento domiciliare nelle proprie abitazioni. Vi esorto al rispetto delle regole, in particolare a seguite i dettami dell' ordinanza n. 72 del Presidente della Regione Campania. Proviamo a limitare la diffusione del contagio con comportamenti attenti e riguardosi della nostra salute e di quella degli altri. La situazione e' delicata. Bisogna fare di tutto per limitare il diffondersi del contagio. Per qualsiasi cosa il Sindaco e l' Amministrazione Comunale sono a vostra disposizione.