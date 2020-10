Comunali. In Campania affluenza al 49.26%

E' stata del 49,26% l'affluenza definitiva al voto nei 13 comuni della Campania chiamati al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco. Il dato è in forte calo rispetto al 70,88% registrato al primo turno. E' il comune ischitano di Lacco Ameno (Napoli) quello con il dato dell'affluenza più alto, 78,93%, mentre Giugliano in Campania, comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia, quello con l'affluenza più bassa, appena il 35,58%. Il dato complessivo dei 9 comuni al ballottaggio in provincia di Napoli è 46,55%. Nelle altre province campane spicca il 61,11% di Ariano Irpino (Avellino), a Marcianise (Caserta) l'affluenza si è fermata al 54.84%, in provincia di Salerno si è votato ad Angri (affluenza al 55,02%) e a Pagani (50,46%).