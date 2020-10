In Campania coalizione Pd-M5s vince sfida dei sindaci, ecco gli eletti

In Campania ai ballottaggi affluenza più bassa ai seggi rispetto al primo turno: la percentuale si ferma al 49,28% contro il 70,88% di due settimane fa. Lo spoglio, iniziato alle 15 subito dopo la chiusura delle urne, non è stato veloce ovunque e ha portato in poche ore all'ufficializzazione dei nuovi sindaci. Nei tre Comuni dove si sperimentava l'alleanza Pd-M5s hanno vinto i candidati sostenuti dalla coalizione. A Pomigliano d'Arco affermazione di Gianluca Del Mastro che ha battuto Elvira Romano con il 61,19% delle preferenze contro il 38,81% della sfidante; a Giugliano in Campania Nicola Pirozzi ha vinto con il 53,10% su Antonio Pozziello 46,90% e ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, Enrico Franza (65,91%) l'ha spuntata su Marco La Carità (34,09%). Negli altri sette Comuni del Napoletano dove è stato necessario ricorrere al secondo turno i nuovi primi cittadino sono: Vincenzo Simonelli a Saviano eletto con il 57,87% dei voti contro Virgilia Strocchia (42,6%); a Sant'Anastasia, Carmine Esposito (52,79%) contro Carmine Pone (47,21%); a Grumo Nevano, Gaetano Di Bernardo (60,30%) vince contro Biagio Franzese (39,70%); a Terzigno, Francesco Ranieri (58,07%) si riconferma sindaco e batte Vincenzo Aquino (41,93%); a Casavatore, Vito Marino (50,02%) vince per due voti su Luigi Maglione (49,98%) capovolgendo il risultato del primo turno; a Sorrento, Mario Coppola (60,55%) su Mario Gargiulo (39,95%). A Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, operazioni di spoglio a rilento nelle sole 4 sezioni: Giacomo Pascale si afferma con il 52,54% delle preferenze su Domenico De Siano, coordinatore regionale e senatore di Forza Italia, che resta al 47,46%. Al primo turno entrambi gli sfidanti avevano ottenuto il 50% dei voti. A Marcianise, in provincia di Caserta, si conferma sindaco Antonello Velardi con il 50,81% superando di poco il suo avversario Dario Abbate che si era aggiudicato più consensi due settimane fa. Nel Salernitano, a Pagani è sindaco Lello De Prisco (63,76%) che ha battuto Enza Fezza (36,24%) mentre ad Angri, Cosimo Ferraioli con il 55,35% dei consensi ribalta il risultato sconfiggendo Pasquale Mauri che si ferma al 44,65% restando alla guida del Comune.