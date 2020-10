Ambiente: abusi edilizi a Salerno, sequestro e 9 indagati

I finanzieri della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Salerno, su delega dalla procura salernitana, hanno sottoposto a sequestro preventivo un intero immobile di pregio nel quartiere di Sala Abbagnano a Salerno denominato Casa con Vista. Indagini hanno messo in luce una serie di elementi relativi al fatto che ci sia stata l'esecuzione di opere edilizie prive di titoli autorizzativi o in aperto contrasto con le normative e i regolamenti attualmente vigenti. Il provvedimento cautelare, emesso e reso esecutivo lo scorso 23 settembre, nei giorni scorsi e' stato convalidato dal gip che ne ha condiviso anche il carattere d'urgenza, teso a prevenire la realizzazione di ulteriori opere abusive. Per questi abusi edilizi sono 9 gli indagati, tra i quali il legale rappresentante/amministratore unico della societa' e un funzionario delegato del Servizio Trasformazioni Urbanistiche dell'Ufficio Attuazione Puc del Comune di Salerno, che ha curato il rilascio del permesso a costruire in contrasto con il Regolamento urbanistico edilizio comunale di Salerno e con il Regolamento edilizio tipo della Regione Campania.