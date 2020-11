In Campania cala la curva dei contagi

Scende, in Campania, la percentuale tamponi-casi positivi ma un ritorno alla normalita' e' ancora lontano. Ad iniziare dalle scuole. Se, infatti, da domani, secondo l'ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, e' prevista la riapertura di asili e prime elementari, di ora in in ora aumentano le decisioni dei sindaci di tenere le aule ancora chiuse e di continuare, quindi, a puntare sulla Dad. C'e' troppa paura dei contagi e cosi' da Salerno a Caserta, per passare da innumerevoli comuni delle diverse province, la linea, per ora, e' quella di rimandare l'avvio della campanella. Si tirano fuori, per ora, Benevento che domani, invece, le scuole le riaprira' e la citta' di Napoli il cui sindaco, Luigi de Magistris, pero' precisa: "Per ora non c'e' alcun motivo per discostarsi dall'ordinanza regionale ma, come e' doveroso, procederemo a fare tutte le verifiche e approfondimenti". Cattive notizie, invece, sul bando della Protezione civile per medici da inviare in Campania il cui bilancio non e' affatto positivo. Su 156 domande, rende noto la Regione, ci sono state 97 rinunce e sette esclusioni per mancanza di requisiti. Altre 25 domande sono in attesa di riscontro, e solo 27 medici - tra cui tre anestesisti, pochissimi rispetto alle necessita' - sono entrati in servizio. "Da mesi la Campania ha richiesto l'invio di medici (600), in particolare anestesisti, e infermieri (800)", ricorda l'ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia. Non va meglio neanche sul fronte contagi in una delle aree maggiormente colpite dal Covid, il Casertano. Se, infatti, la curva sembra essersi appiattita, e' balzato in avanti il numero dei decessi: 24 in 24 ore. Da inizio pandemia sono 251 le persone decedute causa Covid, 176 dal 24 ottobre, con una media che negli ultimi trenta giorni e' di quasi 6 morti ogni 24 ore. Lentamente i numeri dei positivi calano, complice anche il boom di guariti che si verifica da giorni: oggi sono 469 i nuovi positivi, con un rapporto del 21% rispetto ai tamponi effettuati (2184), mentre ieri la percentuale di test risultati positivi era stata leggermente piu' bassa, pari al 19% (309 positivi su 1620 tamponi).