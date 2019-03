Avvolto da fiamme camino, morto anziano ricoverato nel Salernitano

E' morto l'anziano che, ieri mattina, a Sala Consilina, nel Salernitano, mentre dormiva accanto al camino di casa, era rimasto gravemente ferito per le ustioni riportate dopo essere stato avvolto dalle fiamme. L'89enne aveva riportato ustioni di terzo grado su gran parte del corpo. Dopo essere stato trasportato dai sanitari del 118 al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Polla, i medici hanno disposto il trasferimento, in eliambulanza, al centro grandi ustionati del nosocomio di Brindisi. L'uomo viveva in un monolocale privo di riscaldamento e, percio', era solito addormentarsi vicino al caminetto. E' stata, forse, una scintilla fuoriuscita dal camino e finita sui vestiti dell'89enne a generare il rogo. Ieri, nell'abitazione, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sala Consilina per effettuare i rilievi.