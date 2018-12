"Scene dal presepe e letture teatralizzate" a Cava

Sabato 22 dicembre, dalle 18.00 alle 20.00, lungo il Centro Storico, l'evento teatrale natalizio della Città di Cava de' Tirreni.

L’Associazione Arcoscenico, in collaborazione con il Comune di Cava de' Tirreni e la Regione Campania, organizza l'evento "Scene dal presepe e letture teatralizzate", un'occasione per portare nello spirito di festa che da sempre vive tra i portici del Centro Storico e in tutta la Valle Metelliana, una lettura teatrale dell' immaginario sulla natività.

Per l'occasione propone due postazioni teatrali incorniciate nelle più belle corti del centro storico di Cava de’ Tirreni: una delle postazioni sarà affidato il testo inedito di Tito Di Domenico (Associazione L’ Edera), intitolato “Il dubbio di Giuseppe”, che indaga il dramma interiore di Giuseppe, alle prese con la difficile comprensione del mistero di Maria; ad affiancarlo la stessa Arcoscenico, che proporrà una lettura surreale e allegorica, stilizzata in tableaux vivants raffiguranti celebri quadri sulla natività e la vita di Cristo, grazie alla quale riflettere sul tempo attraverso gli occhi di un uomo-bambino che sente su di sé il peso degli anni e del futuro già scritto che lo attende.

Un’ altra postazione sarà affidata all’ intrattenimento teatral-musicale di Gennaro De Mita e Margherita Bisogno (Associazione I Canova), che attinge da farse popolari ispirate alla natività; e a “Una luce nell’ oscurità”, lavoro inedito di Carla Russo (Associazione Emotion on stage), che mescola storie di donne e uomini alla ricerca del senso della vita a brani tratti e adattati dalle sacre scritture.