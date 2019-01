Eco Museo Rocca, doppio appuntamento al Centro Sociale di Roccapiemonte

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e gli Assessori alla Cultura Annabella Ferrentino e allo Spettacolo Roberto Fabbricatore, comunicano che venerdì 11 gennaio 2019, dalle ore 20:30, presso il Centro Sociale in via Fratellanza, si terrà lo spettacolo teatrale “Natale nel Mondo” nell’ambito del cartellone “Natale al Centro – Eco Museo Rocca”. La manifestazione è curata dall’Associazione Segnali di Vita presieduta da Loreta Ciancone e vedrà la partecipazione straordinaria dell’artista Espedito De Marino (in allegato il manifesto ufficiale).

Sabato 12 gennaio, dalle ore 19:00, sempre al Centro Sociale, andrà in scena invece “Nati per la Musica”, rassegna musicale dedicata ai giovani del territorio e organizzata dall’Associazione Fedora.

“Si tratta di due eventi molto attesi inseriti nel nostro programma natalizio e siamo convinti – ha dichiarato il Sindaco Pagano – che otterranno un enorme successo. Con Eco Museo Rocca, e in questo caso Natale al Centro, si sta puntando infatti sulla riscoperta del territorio e su suoi numerosi talenti, spesso bistrattati. Durante la presentazione di Eco Museo, insieme agli assessori Ferrentino e Fabbricatore e al direttore artistico Rosita Gargano, era stato sottolineato lo scopo principale del progetto: valorizzare le tipicità e le professionalità presenti a Roccapiemonte, con la collaborazione di straordinari personaggi del mondo della cultura, della musica, dell’arte in genere, della nostra zona. L’obiettivo è stato già raggiunto, senza dimenticare che Eco Museo andrà avanti fino al prossimo mese di giugno. Quindi, aspettatevi tante altre iniziative e sorprese”.