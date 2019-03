Nuceria unificata, il nuovo singolo di Michele Parisi

Esce oggi il video di “NUCERIA UNIFICATA”, primo singolo estratto da NUCERIA VOL II – DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO. Il singolo anticipa il nuovo album strumentale di Michele Parisi, musicista e compositore di Nocera Inferiore (SA). La data di lancio del disco è fissata per il prossimo 21 Marzo 2019.

Il video del singolo NUCERIA UNIFICATA, presente sul canale ufficiale dell’autore, è il decimo brano del disco e non ha riferimenti a eventi o personaggi storici legati alla Città, ma è un invito e/o un auspicio affinché venga meno la divisione tra le due attuali Nocera Inferiore e Nocera Superiore e venga ripristinata quell’unità di un tempo, per unire territorio, risorse, uomini e competenze, in modo affrontare uniti le sfide che i secoli riserveranno.

NUCERIA VOL II è l’anello mancante di una iniziativa nata nel 2013, che ha avuto come obiettivo quello di proporre un modo diverso di raccontare i grandi nomi e egli eventi che hanno caratterizzato la storia dell’antica Città di Nuceria.

Stilisticamente parlando, l’album è un crossover di generi, un lavoro che unisce la world music alla musica classica, il rock alla musica etnica. In NUCERIA UNIFICATA, spiccano la solennità dei cori e una ritmica ipnotica, il tutto addolcito da melodie pianistiche che rendono il brano molto etereo. Una cornice di archi e percussioni etniche completa un brano angelico, un sogno, un desiderio.

Il video di NUCERIA UNIFICATA è disponibile a questo indirizzo web:

https://www.youtube.com/watch?v=ASZZ-DoOfXY

E’ disponibile anche una breve anticipazione dell’intero album a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=KUhmhheVux4

Socials:

Pagina FB: www.facebook.com/tapeshaker

Canale youtube: www.youtube.com/mikypk

Website: www.mikyup.com

BIOGRAFIA

Michele Parisi in arte Miky Up è un musicista e compositore di Nocera Inferiore (SA).

Molte le attività musicali e culturali lo hanno visto protagonista nella sua lunga carriera artistica.

Inizialmente si fa notare con i suoi The Moles nel 1992 per poi emergere con il suo progetto inedito Sonnolenza nel 2005, con il quale partecipa a Sanremo Rock e vince un concorso radiofonico su Kiss Kiss network con il brano Polvere. Col passare del tempo allarga i propri orizzonti e si dedica alla composizione di colonne sonore cinematografiche e alla sperimentazione nella musica elettronica. Nel 2015 balza agli onori della cronaca europea per Rosetta, il brano musicale composto per omaggiare l’omonima missione spaziale dell’ESA (European Space Agency) dalla quale riceverà materiale video e il placet per la realizzazione del videoclip del suo brano.

"Nuceria" la trilogia è il lavoro lungo e complesso che lo spingerà a ricercare nuove frontiere nella musica strumentale.

Michele Parisi è anche stato coautore e speaker di molti programmi radiofonici, consulente musicale, direttore artistico di locali ed eventi e addetto stampa di associazioni culturali.

Con Roberto Sdino attualmente è scopritore di talenti tra gli artisti indipendenti con il programma radiofonico INDIEMEN, in onda il lunedì sera dalle ore 21:00 su Novea Radio (FM 88.6 88.9), di cui è cofounder e speaker.