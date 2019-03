Cooking Quiz arriva a Nocera Inferiore, protagonisti gli studenti del Rea

Continua senza sosta il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri dItalia. Dopo le tappe di gennaio a Napoli e Sorrento e quelle dei giorni scorsi a Casoria e Napoli, venerdì lo staff arriva a Nocera Inferiore allIPSSEOA “Domenico Rea” per coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e ad indirizzo sala nellaccattivante concorso nazionale.

Cooking Quiz prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ALMA e una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.

Novità di questa edizione è lintroduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

È partito ufficialmente il 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ. Potremo rivedere in TV tutti gli appuntamenti registrati negli Istituti Alberghieri dove gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di PLAN Edizioni. Una serie di cinque round molto avvincenti vedrà impegnati gli allievi, con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Alla casa di produzione Peaktime si deve attribuire la paternità del format giunto alla terza edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA. E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso una sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del format.

Cooking Quiz è in onda sulle principali televisioni regionali con oltre mezzo milione di telespettatori giornalieri. In Campania si può seguire su LAB TV, canale 625 dal lunedì al venerdì alle 12.15 e alle 18.50 e su Avellino TV, canali 115, 606 e 635, lunedì ore 16.30, martedì ore 13.00 - 21.30, mercoledì ore 17.00, giovedì ore 11.30, venerdì ore 18.00-23.30, sabato ore 14.30 e domenica ore 14.00.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.