Costiera e Cilento: sprint al turismo, 70 milioni di euro per i mini scali

Circa 70 milioni di euro. È il peso dei tredici progetti di messa in sicurezza e ammodernamento dei porti del territorio salernitano che altrettante amministrazioni comunali hanno presentato agli uffici della Regione Campania, e che sono rientrati nella graduatoria dei «sì» alla loro prosecuzione. L’ufficializzazione è arrivata ieri proprio dal settore Trasporti di palazzo Santa Lucia, che ha ufficializzato la chiusura della fase di accertamento dei progetti. Alcuni di essi sono già in fase avanzata, e, quindi, praticamente prossimi all’avvio delle procedure di gara per l’avvio dei cantieri; altri, invece, devono ancora affrontare la parte finale della progettazione. Tra i lavori immediatamente cantierabili rientrano i progetti presentati da sette Comuni salernitani: Maiori e Cetara in costiera Amalfitana, e poi Agropoli, Pollica, Castellabate e Pisciotta in Cilento, e Santa Marina nel golfo di Policastro. Sono, invece, in fase definitiva i progetti presentati della amministrazioni comunali, tutte cilentane, di Casalvelino, Ascea, Ispani, San Giovanni a Piro, Centola e Carnerota. Escluso da questo specifico bando il porto di Salerno, perché destinatario dei fondi legati al grande progetto infrastrutturale.