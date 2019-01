Falsi diplomi per fare i bidelli al Nord: licenziati i salernitani. Anche docenti nei guai

Falsi diplomi per lavorare nelle scuole del nord, scattano i primi licenziamenti e revoche delle supplenze. Su quattro bidelli salernitani piomba lo stop agli incarichi. E c'è il primo licenziamento di un bidello nel Veneto per aver presentato una falsa dichiarazione sui titoli. Dopo il blocco con risoluzione dei contratti scatterà la denuncia alle Procure per dichiarazioni mendaci e presentazione titoli falsi. Intanto ai bidelli "furbetti" si affiancano i docenti con titolo di sostegno fantasma, cioè non regolare ed emesso da enti di formazione privati: nei guai almeno tre docenti con titolo di abilitazione non conforme o regolare emesso da due enti di formazione privati del Salernitano denunciati da Luisa Franzese, direttore generale dell'Ufficio scolastico campano. Sarebbero stati dichiarati titoli fasulli per strappare un incarico a tempo determinato per tutto l'anno scolastico. Le scuole che stanno curando i fascicoli dei bidelli salernitani sono localizzate nel Veneto, ma anche nelle Marche e in Abruzzo. Ma l'inchiesta potrebbe facilmente allargarsi.