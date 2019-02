Universiadi: sindaco Fisciano, sara' una grande festa

"Siamo orgogliosi di poter ospitare tanti atleti provenienti da ogni parte del mondo". Lo ha detto il sindaco di Fisciano (SALERNO), Vincenzo Sessa in vista delle Universiadi che si svolgeranno in Campania nel prossimo mese di luglio. La citta' della Valle dell'Irno, dove ha sede l'Universita' degli Studi di SALERNO, sara' il cuore pulsante della manifestazione. "Ci stiamo organizzando - ha spiegato il primo cittadino di Fisciano - affinche' durante le Universiadi gli ospiti possano conoscere le bellezze del nostro territorio. Metteremo in campo varie attivita' per farli stare insieme ai nostri cittadini e promuovere i prodotti tipici". A beneficiare della manifestazione sportiva saranno anche le strutture. "Sara' riqualificato lo stadio comunale che sara' utilizzato per gli allenamenti. Inoltre - assicura - stiamo realizzando dei lavori per migliorare la viabilita' esterna all'Universita' e la pubblica illuminazione". Un momento importante per il territorio che vedra' coinvolta anche la comunita'. "Fisciano e' una citta' accogliente e con le Universiadi lo sara' ancora di piu'. Sara' una grande festa sia per gli atleti che per i nostri cittadini. Una grande emozione - conclude - che vivremo tutti insieme. Affinche' questo evento riesca al meglio sara' importante fare rete e ricevere l'aiuto di tutti i cittadini".