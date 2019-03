A Corbara inaugurato il centro civico, una struttura all'avanguardia

Corbara - La cittadina dell'Agro ha da oggi un Centro Civico, realizzato con strutture sostenibili all'avanguardia, con plessi scolastici innovativi che comprendono l'intero ciclo delle primarie e con un palazzetto dello sport. La struttura costata circa 7 milioni di fondi europei è stata inaugurata sabato 2 marzo alla presenza di autorità civili e religiose. Presenti gli europarlamentari Fulvio Martusciello e Andrea Cozzolino, i consiglieri regionali Luca Cascone ed Alberico Gambino, il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese e tanti amministratori locali. "Una sfida vinta, considerate le tante opere pubbliche che restano ancora in attesa di realizzazione - ha dichiarato con non senza commozione il Sindaco Pietro Pentangelo - che ha evidenziato l'eccezionale sforzo compiuto dai tecnici e della sua Amministrazione che ha concluso i lavori in circa 36 mesi.Il centro civico è stato intitolato allo scienziato Giovan Giacomo Giordano, padre dell'oncologo internazionale Antonio Giordano, anche lui presente con i suoi familiari. Il medico corbarese per primo avviò importanti studi e ricerche tra interconnessione di ambienti di vita e patologie. Toccante la cerimonia di ricollocazione della stele dedicata al tenente dei carabinieri Marco Pittoni. A farne memoria erano presenti i vertici dell'Arma con il comandante della Legione Campania Generale Maurizio Stefanizzi , la tenenza provinciale e i luogotenenti territoriali con la Fanfara dei Carabinieri.