Amalfi. Due escursionisti dispersi nella valle delle ferriere: recuperati dal soccorso alpino

Nel pomeriggio di oggi, verso le 16.30, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Campania è intervenuto nella Valle delle Ferriere per un prestare soccorso ad una coppia. L’allarme è stato dato dai CC di Amalfi (SA) a loro volta avvertiti dagli stessi escursionisti che avevano riferito di aver perso l’orientamento oltre che di un trauma ad una caviglia ripotato da uno dei due. Le notizie erano poche e confuse e i due non risultavano ulteriormente raggiungibili al telefono, quindi la preoccupazione maggiore era per l’aspetto sanitario. Il SAS della Campania ha prontamente inviato sul posto squadre di tecnici e sanitari. I due sono stati raggiunti dal CNSAS insieme ai volontari della struttura di PC Millennium e, constato che il trauma non era grave, hanno assistito e accompagnato l’infortunato per il rientro. Le operazioni si sono concluse intorno alle 19.00.