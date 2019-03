Salerno. Extracomunitario aggredisce agenti, arrestato

Un marocchino di 51 anni con precedenti per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e' stato arrestato dalla polizia ieri a Salerno. L'uomo, notato da una volante della Questura di Salerno durante l'attivita' di vigilanza nella zona della stazione ferroviaria, ha rifiutato di farsi identificare dagli agenti, reagendo violentemente al controllo, e ingaggiando una colluttazione con la pattuglia in Piazza Vittorio Veneto. Uno degli agenti ha riportato delle lievi contusioni. L'extracomunitario, accompagnato in Questura per accertamenti, e' risultato irregolare sul territorio e con precedenti penali. E' stato cosi' arrestato e posto a disposizione dell'autorita' giudiziaria per il giudizio per direttissima e contestualmente espulso dal territorio nazionale in quanto privo di permesso di soggiorno e gia' inottemperante all'ordine di allontanarsi dall'Italia.